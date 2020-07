Agroalimentare: al via etichetta carni suine nei salumi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La tutela della filiera agroalimentare e delle produzioni Made in Italy - osserva il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli - sono al centro dell’azione portata avanti dal Governo per dare certezze sia alle imprese del settore che investono in qualità dei prodotti, sia ai consumatori che richiedono trasparenza nelle informazioni contenute nelle etichette. La firma del decreto che rende obbligatoria l’indicazione dell’origine delle carni trasformate è un ulteriore passo compiuto dall’Italia, dopo quelli sul pomodoro, la pasta e il riso, che ci pone all’avanguardia in Europa dove è sempre più necessario procedere con l’attuazione della Strategia Farm to Fork”. “Questo Decreto è un passo avanti nel garantire sempre maggiore trasparenza e sicurezza su prodotti alimentari molto diffusi. In questo modo si tutela meglio la salute dei cittadini”, commenta il ministro della Salute, Roberto Speranza. (com)