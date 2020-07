Repubblica Ceca: Banca centrale, nessun bisogno di allentare ancora politica monetaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale ceca (Cnb) ha deciso quest'oggi che non c'è bisogno di ulteriori allentamenti della politica monetaria per fare fronte all'impatto economico della pandemia del nuovo coronavirus. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". I passi intrapresi nei mesi scorsi sono adeguati e creano condizioni monetarie sufficientemente rilassate. La Cnb ha finora tagliato i tassi sulle operazioni pronti contro termine 3 volte. Dapprima ha tagliato il tasso a due settimane di 0,5 punti percentuali il 16 marzo, poi lo ha ridotto di altri 0,75 punti percentuali il 26 marzo e infine di altri 0,75 punti percentuali il 7 maggio. Attualmente il tasso a due settimane sulle operazioni pronti contro termine è fissato allo 0,25 per cento, il lombard rate all'uno per cento e il discount rate allo 0,05 per cento. (Vap)