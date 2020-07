Speciale energia: Ucraina, crescono del 24 per cento importazioni gas da Ue in primi sei mesi 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha aumentato del 24 per cento le importazioni di gas naturale dai paesi dell’Unione europea nella prima metà del 2020. Lo ha reso noto l’Operatore del sistema di trasmissione del gas dell’Ucraina, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Nel primo semestre del 2020 le importazioni di gas naturale dai paesi dell’Unione europea hanno raggiunto i 7 miliardi di metri cubici. Si tratta di un incremento del 30 per cento (1,3 miliardi di metri cubici) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e un 40 per cento in più sulla media del 2016-2019”, ha reso noto l’azienda ucraina. Nel corso del primo semestre dell’anno, le importazioni dalla Slovacchia sono ammontate a 3,9 miliardi di metri cubici (più 16 per cento su base annua), 2,2 miliardi di metri cubici dall’Ungheria (più 39 per cento) e 900 milioni di metri cubici dalla Polonia (più 34 per cento). (Rum)