Speciale energia: ministro azerbaigiano Shahbazov, ci vorranno due anni per ripresa mercato petrolifero

- Ci vorranno due anni per vedere una ripresa del mercato globale del petrolio. Lo ha detto il ministro dell'Energia dell'Azerbaigian, Parviz Shahbazov, nel corso della conferenza internazionale "Global Energy and International Political Risks". Shahbazov ha aggiunto che il Corridoio meridionale del gas, il maxi progetto energetico che porterà le forniture di gas azerbaigiane in Europa, dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno e che il paese caucasico potrebbe aumentare la sua produzione di gas a 45 miliardi di metri cubi nel 2022. L’inaugurazione della prima fase del Corridoio Sud si è svolta il 29 maggio del 2018 a Baku. Il Corridoio meridionale del gas è uno dei progetti energetici prioritari sostenuti dall'Ue e prevede il trasporto di forniture di gas dalla regione del Mar Caspio sino ai paesi europei attraverso Georgia e Turchia. Nella fase iniziale il gas proverrà dal giacimento azero di Shah Deniz, ma successivamente potranno essere collegate nuove fonti di approvvigionamento. (Rum)