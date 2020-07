Speciale energia: studio Amici della Terra-Edf, far emergere le emissioni di metano legate alle importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati Ispra, in Italia, le emissioni fuggitive di metano della filiera del gas naturale (Produzione, stoccaggio, trasporto e distribuzione) ammontano a 4,12 Mt di COeq. Nell’ambito della filiera del gas naturale circa il 78,1 per cento delle emissioni fuggitive di metano provengono dalle reti di distribuzione, il 14,9 per cento dalle infrastrutture di trasporto e stoccaggio, e il 3 per cento dalle attività di estrazione. Dal 1990 le emissioni fuggitive di metano del settore energia si sono ridotte del 34,4 per cento. La qualità di questi dati secondo i criteri delle linee guida dell’Ipcc sono del livello più basso (Tier 1) per le attività di upstream, e di livello intermedio (Tier 2) per le attività di trasporto e distribuzione. Secondo gli Amici della Terra "è indispensabile un netto salto di qualità nei dati ufficiali sulle emissioni di metano che è possibile con un maggior coinvolgimento degli attori della filiera del gas naturale, come sta avvenendo anche a livello internazionale, per poter verificare in modo credibile se effettivamente sono stati raggiunti i significativi obiettivi di riduzione su cui importanti operatori del settore hanno dichiarato di essere impegnati anche in Italia.” (Com)