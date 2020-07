Speciale energia: l’Iraq lavora per applicare i tagli alla produzione previsti dall’accordo Opec+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo iracheno guidato dal premier Mustafa al Kadhimi, ha ordinato nelle ultime settimane drastiche riduzioni delle esportazioni di petrolio in ottemperanza dell’accordo Opec+ e ha accettato di compensare i mesi di sovrapproduzione. Secondo quanto riferisce un’analisi del sito “S&P Global Platts”, Baghdad ha ridotto le sue esportazioni di greggio per il mese di giugno di quasi un quinto dai livelli di aprile a 2,816 milioni di barili al giorno e ha presentato un piano approvato dall'Opec per compensare la sua produzione in eccesso a maggio con tagli extra che verranno condotti nei prossimi mesi e che potrebbero portare la produzione petrolifera al suo minimo in cinque anni. Il cambiamento coincide con l'offerta di assistenza finanziaria da parte dell’Arabia Saudita per sostenere il governo Kadimi e le pressioni diplomatiche degli Stati Uniti. L'Arabia Saudita ha offerto un prestito di 500 milioni di dollari all’Iraq dopo l'entrata in carica di Kadhimi a maggio, oltre alla promessa di investimenti per sostenere la ricostruzione. (Res)