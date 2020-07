Speciale energia: Regno Unito, ministro Sharma approva progetto per parco eolico offshore Norfolk Vanguard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Imprese, l'Energia e la Strategia industriale del Regno Unito, Alok Sharma, ha approvato il progetto per la costruzione di un parco eolico offshore al largo della costa di Norfolk. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". L'industria delle energie rinnovabili si è dichiarata convinta che l'impianto eolico possa fornire "un importante slancio" per l'economia del Regno Unito. Sharma ha approvato il progetto Norkolf Vanguard e ha dichiarato di essere "intenzionato ad approvare" anche il progetto Hornsea 3. I due parchi eolici potrebbero generare abbastanza energia rinnovabile per alimentare quasi 4 milioni di abitazioni nel Regno Unito. "Investimenti in grandi progetti di energia rinnovabile come questo sono ottimi esempi di come riavviare l'economia", ha detto l'Ad di Renewable Uk Hugh McNeal. "L'energia eolica offshore su larga scala è fondamentale per il nostro ambiente e per la nostra economia. Rispondendo al cambiamento climatico aumenteremo la produttività e forniremo migliaia di posti di lavoro", ha aggiunto McNeal. (Rel)