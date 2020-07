Speciale energia: Germania, Bundestag e Bundesrat votano leggi su decarbonizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bundestag e Bundesrat votano due leggi essenziali per avviare il processo di decarbonizzazione della Germana, che il governo federale intende completare per gradi nel 2038. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i provvedimenti discipliano la conversione delle centrali elettriche alimentate a carbone e i risarcimenti per i gruppi energetici che dovranno adeguarsi alla decarbonizzazione. Viene, dunque, stabilita una tempistica concreta per l'abbandono della generazione di energia elettrica dal carbone entro il 2038. È previsto poi il “rafforzamento strutturale” dei Laender dove si concentra la produzione di tale combustibile, ossia Renania settentrionale-Vestfalia, Sassonia-Anhalt e Sassonia. Ai fini della ristrutturazione delle rispettive economie e dell'espansione delle infrastrutture, i tre Stati riceveranno dal governo federale fondi per 40 miliardi di euro. Per gli operatori delle centrali elettriche che verranno disattivate, il governo federale ha previsto programmi di finanziamento per un totale di due miliardi di euro, da impiegare anche per convertire gli impianti alle fonti di energia rinnovabili. “L'obiettivo è la massima protezione del clima possibile al minor costo possibile, senza mettere in pericolo la fornitura di elettricità e calore”, nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (Geb)