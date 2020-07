Speciale energia: Libia, perdite per chiusura pozzi petrolio negli ultimi anni superano i 250 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le perdite in Libia per le ripetute chiusure delle strutture petrolifere negli ultimi anni, a seguito di azioni "sciocche", hanno superato i 250 miliardi di dollari. Lo ha detto il capo del Consiglio presidenziale del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, in una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, avvenuta ieri. Il premier ha ribadito l'urgente necessità di riaprire i siti petroliferi e di riprendere la produzione di petrolio. Sarraj ha affermato che la chiusura dei pozzi ha privato i libici della loro principale fonte di ricchezza e di sostentamento. (Lit)