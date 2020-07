Ue: Bellanova, per post Covid-19 necessario nuovo modello di lavoro e servizi sul territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura ha quindi ribadito che ripensare il sistema di sviluppo e invertire il trend dello spopolamento delle aree rurali significa “investire sulla sanità, riqualificando le strutture sanitarie sul territorio e, soprattutto, incentivando operatori e cittadini che intendono stabilirsi nelle aree interne; sulla scuola, per fare della formazione il volano della crescita futura del Paese, partendo dal rafforzamento delle competenze e dell’istruzione; sulla digitalizzazione, per favorire la competitività delle aziende e la nascita di nuovi modelli di business; sulle energie alternative, tenendo conto del ruolo fondamentale che gli agricoltori e gli operatori del settore svolgono nella transizione verso un futuro più sostenibile”, ha concluso Bellanova. (Com)