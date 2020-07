Tlc: Open Fiber connette Peschiera Borromeo con fibra ultraveloce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo progetto cambierà il volto di Peschiera Borromeo e consegnerà a cittadini e imprese un’infrastruttura a prova di futuro: ci troviamo in un territorio industrialmente molto sviluppato che gode di una posizione geografica strategicamente importante, e siamo contenti di avviare anche qui la realizzazione della rete a banda ultralarga di Open Fiber, che attiverà servizi come l’Internet of things, il cloud computing e lo streaming online, oltre a garantire ai lavoratori in smart working e agli studenti una connessione sicura e veloce”, ha aggiunto Antonio Chiesa, regional manager di Open Fiber per la Lombardia, ringraziando anche l’amministrazione comunale. Il cantiere in partenza a Peschiera Borromeo, prosegue la nota, rafforza ancora il ruolo di Open Fiber come grande player infrastrutturale della Lombardia e, nello specifico, dell’hinterland meneghino. La società sta già investendo infatti oltre 90 milioni di euro per cablare 25 comuni dell’area metropolitana di Milano, per un totale di oltre 300 mila unità immobiliari che saranno collegate alla rete in fibra ottica (a oggi 275mila abitazioni e uffici sono già connessi). Il piano di sviluppo si completa con il progetto legato al bando pubblico per le aree bianche, di cui Open Fiber è concessionaria, che sta portando la banda ultra larga in quasi 1.5 milioni di unità immobiliari di piccoli e grandi centri della Lombardia ancora non dotati di collegamenti ultraveloci. (Com)