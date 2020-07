India: Jammu e Kashmir, un agente e un militante separatiste uccisi a Srinagar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) e un militante separatista sono stati uccisi ieri sera in un conflitto a fuoco nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, a Srinagar, nell’area di Malbagh. Lo ha reso noto la polizia di zona che ha identificato il “terrorista” come Zahid Daas, al quale sono attribuiti gli omicidi di agenti della Crpf e della polizia del Jammu e Kashmir nonché di un civile, un bambino di sei anni, Nihaan Bhat, a Bijbehara, nel distretto di Anantnag, lo scorso 26 giugno. Il direttore generale di polizia del Jammu e Kashmir, Dilbag Singh, ha recentemente dichiarato che dall’inizio dell’anno le forze di sicurezza hanno eliminato 128 terroristi, 48 dei quali nel mese di giugno. Singh ha precisato che 70 dei militanti uccisi appartenevano a Hizbul Mujahideen, una ventina a Jaish-e-Mohammad (Jem), un’altra ventina a Lashkar-e-Taiba (Let) e I rimanenti ad altri gruppi. (segue) (Inn)