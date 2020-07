Milano: online il nuovo bando per l'assegnazione dei buoni spesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante le difficoltà che segnano anche il bilancio comunale, Giunta e Consiglio hanno ritenuto di aggiungere circa 2 milioni di euro per andare incontro alle famiglie che stanno attraversando un periodo difficile - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. Quanto abbiamo messo in campo nel momento più duro dell'emergenza sanitaria non potrà proseguire a lungo negli stessi termini: spesa pubblica, mobilitazione del volontariato, attivazione di risorse private si stanno riorientando su rotte più ordinarie. Insieme alla vicesindaco Anna Scavuzzo stiamo lavorando per capire come continuare a dare attenzione al tema dell'aiuto alimentare per quelle famiglie che non riusciranno a ripartire e a rimettersi in gioco". Chi ha già beneficiato dei buoni spesa con il primo bando non potrà farne ulteriore richiesta. Saranno ammesse le domande (una sola per nucleo) delle famiglie monoreddito o prive di reddito, che vivono in affitto o pagano il mutuo per la prima casa, con una disponibilità sul conto corrente non superiore ai 5mila euro al 31 marzo 2020, il cui reddito complessivo familiare (riferito al 2018) risulti inferiore ai 20mila euro. Tra le richieste che perverranno, costituiranno criteri premiali di precedenza per l'elaborazione della graduatoria la presenza di figli minori o di anziani over 64 nel nucleo familiare; la presenza di persone con disabilità; l'essere lavoratori autonomi o dipendenti in cassintegrazione; il non essere beneficiari di reddito di cittadinanza o di altri sostegni economici del Comune; il non essere proprietari di altri immobili. (Com)