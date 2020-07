Legge elettorale: Fornaro (Leu), taglio parlamentari deve essere accompagnato dal proporzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio del numero dei parlamentari determina una compressione della rappresentanza, in particolare al Senato, che può essere attenuata solo da un sistema elettorale con la formula proporzionale. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Era negli accordi di programma che hanno portato poco meno di un anno fa alla nascita di questo governo. È giusto - dice Fornaro in una nota - che in Parlamento si apra un confronto vero e costruttivo su meccanismi di funzionamento del sistema proporzionale quali la soglia di sbarramento e la selezione dei candidati che devono essere coerenti con gli obiettivi di avvicinare gli eletti agli elettori. È auspicabile, inoltre, che possa essere approvata quanto prima alla Camera dei Deputati la legge di riforma costituzionale sulla base d'elezione del Senato, che anch'essa può contribuire a rendere più armonico l'intero sistema istituzionale dopo la riduzione del numero dei parlamentari, conclude l'esponente di Leu.(Com)