Camorra: Salvini a Mondragone, qui ancora si fa sentire

- "I problemi di ordine pubblico non sono legati agli immigrati ma ai clandestini. Sono fuorilegge che vanno indagati". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Mondragone (Ce). "Nei decreti sicurezza - ha proseguito - c'è la confisca dei beni che vengo usati per sfruttare la manodopera clandestina. Mondragone è un territorio da rilanciare dal punto di vista turistico e agricolo. La camorra ancora si fa sentire: se Stato e banche non danno soldi ci pensano gli usurai". (Ren)