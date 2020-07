Colombia: tribunale ordina al governo sospensione attività esercito Usa nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune decine di parlamentari avevano chiesto a Bogotà di spiegare "in maniera dettagliata la natura, gli obiettivi e le condizioni di questa presenza militare straniera". Il governo ha sempre ritenuto che le attività autorizzate, non violando nessun articolo della Costituzione, non avevano bisogno del vaglio di Senato. Anche nel corso del procedimento amministrativo, Bogotà ha ricordato che l'ingresso degli effettivi era stato autorizzato per scopi di collaborazione e non per realizzare "attività militari propriamente dette", che il presidente è responsabile delle relazioni diplomatiche internazionali, e che la camera alta avrebbe dovuto dare il suo visto buono solo se il transito delle truppe sarebbe stato diretto verso altre nazioni, con scopi bellici. (segue) (Mec)