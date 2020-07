Colombia: tribunale ordina al governo sospensione attività esercito Usa nel paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua il ministro della Difesa della Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha rimarcato che l'apporto di Washington si sarebbe limitato alla consulenza, negando ogni tipo di partecipazione congiunta a operazioni militari. "Non ci sarà in nessun momento transito di truppe straniere, né partecipazioni ad operazioni militari. Le operazioni militari le sviluppano esclusivamente le truppe colombiane", ha detto il ministro in un video pubblicato sul proprio profilo twitter. La notizia ha causato allarme anche presso la Forza alternativa rivoluzionaria del comune (Farc), il partito nato dalle ceneri della omonima formazione guerrigliera: "Si riceve l'allarmante notizia della messa in marcia di un piano di destabilizzazione della pace del continente", scrive Farc secondo cui "nessuno mette in dubbio che questa situazione si sviluppa come parte della strategia di aggressione militare del governo di Donald Trump contro il Venezuela". (segue) (Mec)