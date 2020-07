Colombia: tribunale ordina al governo sospensione attività esercito Usa nel paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una intervista concessa alla edizione spagnola della "Cnn", Duque chiariva che la missione nulla aveva a che vedere con la pressione che Bogotà e Washington stanno portando avanti nei confronti con il Venezuela di Nicolas Maduro. Il capo dello stato ha smentito qualsiasi insinuazione secondo "cui si starebbe cercando una cooperazione nascosto con l'interesse di colpire il regime di Nicolas Maduro". La missione è arrivata nel paese per collaborare "nella lotta contro il narcotraffico" e "la lotta contro il narcotraffico per noi è un tema di principio e non smetteremo di cooperare né con gli Stati Uniti né con qualsiasi altro paese" con il quale si possa sviluppare una relazione utile a tale scopo". (Mec)