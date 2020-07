Cina: gli scienziati, controllare urgentemente nuovo ceppo influenza suina per evitare altra pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo ceppo del virus dell'influenza suina H1N1 si sta diffondendo nei lavoratori degli allevamenti di suini in Cina e dovrebbe essere urgentemente controllato per evitare un'altra pandemia. A rivelarlo è l'ultimo studio di un team di scienziati pubblicato sulla rivista scientifica "Pnas". L'H1N1 è altamente trasmissibile e si è diffusa in tutto il mondo nel 2009, uccidendo circa 285 mila persone e trasformandosi in influenza stagionale. Il nuovo ceppo, noto come G4 EA H1N1, è comune negli allevamenti di suini cinesi dal 2016 e si replica in modo efficiente nelle vie aeree umane, secondo lo studio pubblicato lunedì. Finora ha infettato alcune persone senza causare malattie, ma gli esperti sanitari temono che tale situazione possa mutare all'improvviso. "I virus G4 hanno tutti i tratti distintivi essenziali di un candidato virus pandemico", spiega lo studio, aggiungendo che il controllo della diffusione nei suini e il monitoraggio attento delle popolazioni umane "dovrebbero essere implementati con urgenza". (Cip)