Nato-Usa: laboratorio italiano Cmre e UConn per gestione quarantena nel Connecticut

- Il laboratorio Center for Maritime Research and Experimentation (Cmre) della Nato, con sede a La Spezia, sta aiutando lo Stato Usa del Connecticut nella gestione del confinamento per il Covid-19. Lo si apprende dalla Nato che ha spiegato come, in collaborazione con l'Università del Connecticut (UConn), il Cmre ha sviluppato un modello di previsione della diffusione del Covid-19. Gli scienziati del Centro e i professori dell'Università stanno contribuendo al lavoro dell'Accademia delle Scienze e dell'ingegneria del Connecticut, che sta fornendo consulenza al Governatore del Connecticut sulle strategie per "riaprire" lo Stato. Questa collaborazione utilizza i modelli di Cmre per previsioni accurate delle posizioni future di una nave, che vengono normalmente utilizzate per rilevare comportamenti anomali associati ad attività illecite in mare. Le tecniche matematiche alla base di questi modelli sono simili a quelle utilizzate per descrivere modelli di comportamento che diffondono virus. (segue) (Beb)