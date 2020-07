Nato-Usa: laboratorio italiano Cmre e UConn per gestione quarantena nel Connecticut (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scienziati del Cmre sono stati quindi in grado di adattare le proprie conoscenze e applicarle alle previsioni sulla diffusione di Covid-19. I loro metodi sono stati validati utilizzando dati provenienti da Italia e Stati Uniti. Gli scienziati della Nato Cmre e del UConn stanno ora rilasciando una pubblicazione scientifica che confronterà le prestazioni del loro approccio con i modelli standard. "Il Centro Nato qui in Italia ha scienziati di livello mondiale che possono applicare la loro esperienza in nuove aree scientifiche e assistere gli alleati nella lotta contro la diffusione del coronavirus", ha affermato la direttrice del Centro Nato per la ricerca e la sperimentazione marittima, Catherine Warner. La Nato ha spiegato che il Cmre è una struttura di ricerca e sperimentazione scientifica leader, che organizza e conduce ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, incentrato sul settore marittimo, offrendo soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative per soddisfare le esigenze di difesa e sicurezza dell'Alleanza. (Beb)