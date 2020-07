Giustizia: Bergesio (Lega), Mesina irreperibile ennesimo fallimento Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ministro della Giustizia buono a nulla. Dopo le scarcerazioni dei boss mafiosi, le rivolte dei detenuti negli istituti penitenziari con gli agenti trattati da criminali, la mancata nomina di Di Matteo al Dap, ecco l'ennesimo fallimento targato Bonafede. Graziano Mesina, pericoloso esponente del banditismo sardo, infatti dopo essere stato condannato ieri in via definitiva a 30 anni, e'diventato irreperibile. Lo scrive in una nota Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega. "Nemmeno davanti a una fuga annunciata visto che ieri pomeriggio prima della sentenza Mesina per la prima volta dopo un anno, non si e' presentato alla stazione dei carabinieri di Orgosolo per la firma, il Guardasigilli è stato in grado di prendere provvedimenti. Un dilettantismo davvero pericoloso. Non si può più fare finta di niente, Bonafede si dimetta", conclude Bergesio. (Com)