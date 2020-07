Roma: Raggi, procedono a pieno ritmo lavori per Skate park di Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per la realizzazione dello Skate park di Ostia procedono a pieno ritmo. Lo scrive, in un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Le attività sono riprese in queste settimane - spiega Raggi - dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus. Come potete vedere da questa immagine, infatti, le squadre stanno per realizzare quello che sarà un vero e proprio simbolo di rinascita. Già nel 2014, quando il vecchio skate park era andato a fuoco, avevamo promesso che avremmo riqualificato l’area, costruendo un nuovo impianto sportivo. Un progetto condiviso, a cui abbiamo iniziato a lavorare dal primo giorno del nostro insediamento, insieme al Municipio X, al Coni e alla Federazione italiana sport rotellistici, che ringrazio di cuore. Lo Skate park si svilupperà in un’aera di circa 1.600 metri quadrati e sarà un luogo che potrà ospitare manifestazioni internazionali e i tanti ragazzi che amano questo sport. Questo è il nuovo volto che vogliamo dare al nostro litorale: un luogo in cui mare, sport e cultura si uniscono al servizio dei cittadini romani", conclude il sindaco. (Rer)