Scuola: Mollicone (Fd'I), parole Fioramonti svelano solite fake news di Azzolina su precari

- Il capogruppo in commissione Cultura e Istruzione di Fd'I, Federico Mollicone, dichiara che dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina arrivano "le solite fake news, smentite anche da Fioramonti. Ora dice di aver fatto la più grande stabilizzazione di precari, quando invece si oppose al concorso di cui ha dilazionato i tempi, lasciando vacanti migliaia di cattedre": Per l'esponente di Fd'I si tratta del "peggior ministro della storia repubblicana. La sfidiamo a dirci cosa vuole fare di concreto per assorbire il precariato", conclude. (Com)