Imprese: da Unicredit 10 milioni al Gruppo Bricofer con garanzia Sace

- Unicredit ha erogato un finanziamento da dieci milioni di euro a Bricofer Group: si tratta dell'ottava operazione realizzata dalla banca nel Lazio con garanzia rilasciata da Sace nell’ambito del programma Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, le risorse finanziarie derivanti dell’operazione, strutturata con una durata di 72 mesi, saranno utilizzate per fronteggiare l'incremento del fabbisogno di cassa determinato dall'emergenza Covid-19. “Ringraziamo Unicredit per questa operazione che consente di ripristinare la liquidità per le esigenze operative, ed è una misura messa a punto dalla nostra divisione finanziaria guidata da Massimiliano Mostacchia nell’ambito di un progetto più ampio, volto a sostenere nuove iniziative di sviluppo sul territorio nazionale”, ha commentato Massimo Pulcinelli, presidente del Gruppo Bricofer. “L’operazione appena conclusa è l’ottava chiusa nel Lazio da Unicredit grazie al sostegno di Sace, per un totale di quasi 55 milioni di erogazioni: un’ulteriore conferma della vicinanza del nostro Gruppo alle imprese del territorio e della forte responsabilità che sentiamo di garantire il nostro sostegno all’economia del paese e rafforzare l’impegno a favore delle realtà produttive italiane”, ha aggiunto Salvatore Pisconti, regional manager di Unicredit per il Centro. (Com)