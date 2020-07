Serbia: coronavirus, sindaco di Belgrado proclama stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Belgrado, Zoran Radojicic, ha proclamato lo stato d'emergenza nella capitale della Serbia a causa dell'aumento dei casi di coronavirus. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", la decisione è stata presa su proposta dell'Unità di crisi del governo serbo contro il Covid-19. Lo stato d'emergenza entra in vigore a partire dalla giornata di oggi. In precedenza il sindaco ha spiegato che oltre l'82 per cento dei casi Covid in Serbia si trova nella capitale. Lo stato d'emergenza impone ai cittadini l'obbligo di mascherina e il divieto di assembramento in spazi aperti e chiusi. Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha annunciato ieri sera nuove misure restrittive, che riguardano la chiusura dei locali notturni dalle 23 alle 6 del mattino oltre che il divieto di assembramento per più di 100 persone. (Seb)