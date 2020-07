Istat: +1,7 per cento prezzi abitazioni nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime preliminari, nel primo trimestre 2020 l’indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, aumenta dello 0,9 per cento rispetto al trimestre precedente e dell’1,7 per cento nei confronti dello stesso periodo del 2019 (era +0,2 per cento nel quarto trimestre 2019). Così l'Istat nella nota relativa ai prezzi delle abitazioni. L’aumento tendenziale dell’Ipab, il più ampio dal secondo trimestre 2011, è da attribuire sia ai prezzi delle abitazioni nuove, che crescono dello 0,9 per cento (era +1,4 per cento nel trimestre precedente) sia soprattutto ai prezzi delle abitazioni esistenti che aumentano su base tendenziale dell’1,9 per cento mostrando una netta accelerazione rispetto al quarto trimestre del 2019 (quando la variazione era stata nulla). Questi andamenti si manifestano in un contesto di brusco calo dei volumi di compravendita (-15,5 per cento la variazione tendenziale registrata per il primo trimestre del 2020 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale) imputabile alle misure adottate per il contenimento della Covid-19 che hanno drasticamente limitato la possibilità di stipulare i rogiti notarili, determinando una forte flessione delle transazioni a partire dal mese di marzo. (segue) (Ren)