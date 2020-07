Istat: +1,7 per cento prezzi abitazioni nel primo trimestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divaricazione tra gli andamenti dei prezzi (in aumento) e quelli dei volumi (in forte calo) secondo l'istituto di statistica testimonia come le misure restrittive introdotte, sebbene già in vigore a marzo, non abbiano avuto alcun impatto apprezzabile sulle quotazioni degli immobili residenziali registrate nel primo trimestre, che si riferiscono, anche per il mese finale, al perfezionamento di contratti di compravendita a condizioni stabilite prima dell’emergenza sanitaria. Su base congiunturale l’aumento dell’Ipab (+0,9 per cento) è dovuto unicamente ai prezzi delle abitazioni esistenti che crescono dell’1,2 per cento, mentre quelli delle abitazioni nuove diminuiscono dell’1,2 per cento. Il tasso di variazione acquisito dell’Ipab per il 2020 è positivo e pari a +0,9 per cento. (Ren)