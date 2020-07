Libano: comandante di Unifil Del Col presiede il forum tripartito, "evitare pericolose escalation"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario "evitare che pericolose escalation possano compromettere la cessazione delle ostilità" tra Libano e Israele. Lo ha detto il comandante della Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), generale di divisione Stefano Del Col, il quale ha presieduto ieri il secondo forum tripartito “ad hoc” a cui hanno preso parte alti esponenti delle Forze armate libanesi (Laf) e Israeliane (Idf) presso la postazione Onu di Ras Naqoura. Tra gli argomenti discussi, riferisce un comunicato di Unifil, è stata posta particolare enfasi sulla situazione lungo la Blue Line (la linea di demarcazione tra Libano e Israele), sulle violazioni terrestri e su quelle relative allo spazio aereo libanese. Il generale Del Col ha esortato le parti a ricorrere tempestivamente ai meccanismi di collegamento e coordinamento di Unifil per comunicare qualsiasi attività pianificata lungo la Blue Line, allo scopo di garantire il coordinamento necessario tra la componente militare dei due Paesi e la leadership della missione. Questa procedura è fondamentale per condividere le informazioni necessarie a prevenire potenziali malintesi. "Vi chiedo di continuare a cooperare e orientare le vostre azioni al mantenimento della stabilità lungo la Blue Line", ha affermato il capo missione. "Avete la capacità e la responsabilità di prevenire ogni possibile tensione. Solo così potrete evitare che pericolose escalation possano compromettere la cessazione delle ostilità". (segue) (Com)