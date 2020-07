Libano: comandante di Unifil Del Col presiede il forum tripartito, "evitare pericolose escalation" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Del Col ha poi rimarcato la postura operativa di Unifil, le cui attività mirano al rafforzamento della fiducia reciproca e alla prevenzione dei conflitti, chiedendo alle parti di sfruttare "ogni opportunità per chiarire eventuali malintesi e stabilire le condizioni necessarie a mantenere stabile la situazione lungo la Blue Line". A tal fine, ha invitato le parti a "evitare quelle azioni unilaterali che possano essere ritenute provocatorie dall'altra parte e generare delle pericolose criticità che, qualora alimentate, potrebbero sfociare in conseguenze incontrollabili". Il forum tripartito continua a svolgersi regolarmente sotto l’egida di Unifil dalla fine della guerra del 2006 nel sud del Libano come strumento essenziale nella gestione dei conflitti e nel rafforzamento della fiducia reciproca tra i due Paesi. (Com)