Polonia: ministero Esteri esprime preoccupazione per voto su Costituzione russa in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri polacco ha espresso "profonda preoccupazione" il relazione alle operazioni di voto sulla riforma della Costituzione russa avvenute "nella Crimea occupata". Il dicastero ha espresso la propri preoccupazione in un comunicato per la partecipazione al voto da parte di cittadini ucraini con "passaporti russi illegali", i quali abitano i territori occupati di Donetsk e Luhansk. "Ogni iniziativa della Federazione Russa compiuta in quei territori, che sono parte integrante dell'Ucraina, non può essere ritenuta valida e legale. Ciò include la destinazione di passaporti della Federazione russa ai suoi residenti", si legge nella nota, in cui si ribadisce il sostegno "all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina". (segue) (Vap)