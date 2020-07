Lavoro: Istat, in smart working dopo lockdown 4,5 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo shock organizzativo familiare provocato dal lockdown ha potenzialmente interessato tutti i nuclei con figli minori ed entrambi i genitori occupati o con l’unico genitore che lavora. Si tratta di quasi tre milioni di nuclei: per oltre 800 mila di essi le difficoltà sono state particolarmente accentuate dalla necessità dei genitori di essere fisicamente presenti sul luogo di lavoro, senza poter contare, stante la situazione, sul contributo dei nonni. Così l'Istat nel rapporto annuale. Un milione 337 mila occupati dichiarava già nel 2019 di aver usato la propria casa come luogo di lavoro, ma solo 184 mila lo faceva in modo prevalente. Mentre l’emergenza sanitaria ha repentinamente imposto il passaggio al lavoro a distanza in molti settori, così che il 12,6 per cento ha lavorato in casa a marzo (+8,1 punti in un anno), il 18,5 per cento ad aprile (+14,1 punti) e il 20,1 a maggio (+15,4 punti). L’incidenza del lavoro da casa è stata più frequente tra le donne che tra gli uomini (24 per cento contro 17 per cento a maggio) e nel Centro-Nord rispetto al Mezzogiorno (22 per cento e 15). Gli occupati che hanno lavorato da casa, anche se non necessariamente in via esclusiva, sono aumentati a circa 4 milioni e mezzo a maggio, a fronte di 7 milioni che esercitano professioni potenzialmente in grado di consentirlo. (segue) (Ren)