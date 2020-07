Lavoro: Istat, in smart working dopo lockdown 4,5 milioni di persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’altra parte, secondo l'istituto di statistica, l’organizzazione del lavoro in Italia prima dell’epidemia era ancora molto rigida: quasi 17 milioni erano gli occupati che presentavano un orario rigidamente determinato dal datore di lavoro – o dalle esigenze dei clienti nel caso degli autonomi. Una parte di essi, 5,6 milioni di lavoratori, dichiaravano anche un’elevata difficoltà a prendere permessi per motivi personali o, nel caso degli autonomi, a ritagliarsi momenti per esigenze private. Lo svantaggio era maggiore per le donne, che hanno denunciato anche la carenza di quei servizi per la prima infanzia che avrebbero consentito loro di meglio conciliare i tempi di vita. (Ren)