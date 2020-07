Rifiuti: Zaghis (Ama), nuovi compattatori idonei a svuotamento cassonetti stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dispiace che il senatore Salvini si affidi a titoli di giornali accreditando notizie destituite di fondamento. Voglio rassicurare i cittadini di Roma: i nuovi camion compattatori che l'azienda ha acquistato negli ultimi nove mesi possono sollevare e svuotare tutti i cassonetti stradali da 2.400 litri, sia quelli destinati alla differenziata (carta, plastica e metallo, organico) sia quelli per l'indifferenziato". Lo afferma, in una nota, l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis (Com)