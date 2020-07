Romania: ambasciatore Usa a Bucarest, da Washington impegno costante per migliorare lo stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continuano a impegnarsi per migliorare lo stato di diritto in Romania, per garantire la sovranità e la sicurezza del paese e creare le opportunità di prosperità per tutta la popolazione. Lo ha detto l'ambasciatore statunitense a Bucarest, Adrian Zuckerman, al ricevimento del Giorno dell'Indipendenza. "Abbiamo un partenariato strategico impegnato nella sicurezza comune, nella democrazia e nella prosperità economica. Oggi, la nostra relazione è più forte che mai. Gli Stati Uniti rimangono impegnati a migliorare lo stato di diritto in Romania, a garantire la sovranità e la sicurezza della Romania e a creare opportunità per tutti i romeni di prosperare. Ora è il momento per i romeni che sono emigrati di tornare a casa e costruire un futuro migliore per tutti", ha detto il diplomatico all'evento al quale hanno partecipato anche il presidente romeno, Klaus Iohannis, e il primo ministro Ludovic Orban. Zuckerman ha menzionato la collaborazione tra Romania e Stati Uniti nel campo militare, energetico, ma anche recentemente nella lotta contro la pandemia di Covid-19. "Siamo impegnati a sostenere la ripresa economica della Romania e a garantire la sicurezza economica. Abbiamo unito le forze nella lotta contro la corruzione e completato gli sforzi avviati dai patrioti romeni che hanno rovesciato il regime comunista, 30 anni fa. Gli Stati Uniti sono impegnati a utilizzare tutte le sue risorse sul campo per sostenere lo stato di diritto e la lotta contro la corruzione e la tratta di esseri umani", ha affermato il diplomatico. (segue) (Rob)