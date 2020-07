Romania: ambasciatore Usa a Bucarest, da Washington impegno costante per migliorare lo stato di diritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, Zuckerman ha chiesto "vigilanza". "Dobbiamo anche rimanere vigili con i nostri avversari che stanno cercando di sfruttare la situazione attuale per minare le nostre libertà. Gli sforzi per pervertire mercati liberi, società democratiche e l'uso di tecnologie inaffidabili non devono essere tollerati. Le influenze maligne volte a destabilizzare e impedire alla Romania di raggiungere il suo vero potenziale economico devono essere respinte", ha sottolineato. Nel suo discorso, Zuckerman ha ricordato di essere nato in Romania e che i suoi genitori emigrarono durante il regime comunista. "Io stesso, modestamente, sono oggi, davanti a voi, un esempio della grandezza degli Stati Uniti, un paese in cui il figlio di due emigranti, che ha avuto il coraggio di sacrificare tutto per la libertà, ha avuto l'opportunità di tornare come ambasciatore degli Stati Uniti", ha detto Zuckerman. Infine, l'ambasciatore ha chiesto coraggio e difesa della democrazia. "Chiedo a coloro che stasera mi ascoltano di essere coraggiosi, di difendere la libertà e la democrazia, di assicurarsi che la fiamma della libertà risplenda in Romania e nel mondo intero. Chiedo a tutti voi di credere nei vostri punti di forza e in una Romania migliore, chiedo a tutti voi di compiere grandi azioni. Ho ripetuto più volte: il popolo rumeno non ha un amico migliore degli Stati Uniti e gli Stati Uniti non hanno un amico migliore della Romania", ha concluso l'ambasciatore. (Rob)