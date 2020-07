Russia: ministro Salute su Covid-19, ritorno alla normalità non prima di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute della Federazione Russa, Mikhail Murashko, ritiene improbabile un ritorno alla normalità prima di febbraio del prossimo anno. "Concerti, voli, lavoro a tempo pieno, vacanze. Secondo me, è improbabile che ciò accada prima di febbraio", ha dichiarato Murashko in un'intervista all’agenzia di stampa "Interfax". "Il contagio non è ancora completamente sotto controllo dal punto di vista farmaceutico", ha aggiunto il ministro, osservando che quando verrà sviluppata l'immunità collettiva le mascherine potranno essere abolite.(Rum)