Cultura: Tempesta-Zannola (Pd), inaccettabile biblioteche Roma ancora chiuse

- "È inaccettabile che le Biblioteche di Roma ancora non siano riaperte". Lo affermano in una nota i consiglieri del Pd capitolino Giulia Tempesta Giovanni Zannola. "Capiamo il timore di un nuovo inizio, capiamo la prevenzione al fine di contenere i contagi, ma privare i romani di un servizio indispensabile come l'accesso alla cultura, è davvero troppo. Ormai nella fase 3 del post Covid, molte realtà sono ripartite a piccoli passi, permettendo ai cittadini di cominciare una sorta di normalità. Tutti hanno adottato misure di distanziamento, contingentamento e sicurezza sanitaria; perché le biblioteche sono invece ancora chiuse? Abbiamo predisposto un interrogazione urgente alla sindaca e alla giunta per capire come e soprattutto quando hanno intenzione di riaprire le biblioteche di Roma", conclude la nota.(Com)