Scontro social tra Fioramonti e Azzolina, l'ex ministro: "Siamo seri, è sempre stata contro i precari"

- "Lucia Azzolina ha appena detto che io non mi sarei accorto di 800 milioni di fondi Pon inutilizzati. 1) Lei era sottosegretaria con me, con delega alla scuola. 2) Fondi PON, che io ho rilanciato, sono in conto capitale e non spesa corrente, per cui invece servivano 3 miliardi. Siamo seri!". Lo ha scritto su Twitter l'ex ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, commentando l'intervento dell'attuale titolare del dicastero di viale Trastevere ospite a "In onda" su La7. "Azzolina - ha aggiunto ancora - ha anche detto di aver fatto la più grande stabilizzazione precari. 1) Lei è sempre stata contro i precari, lo sanno anche le pietre. 2) Io ho varato 50 mila posti a concorso, nonostante sua opposizione. 3) Lei è riuscita a ritardare i concorsi, ormai slittati al prossimo anno". (Rin)