- Questa notte alle due, a Pozzo d'Adda, nel Milanese, durante una lite in famiglia, un uomo di 53 anni ha riportato ferite alla testa e al viso. A riferirlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Treviglio. (Com)