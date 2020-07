Centrodestra: Giro, FI non pensa a governo Conte ter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Giro, senatore di Forza Italia, dichiara in una nota che "spesso d'estate si leggono retroscena suggestivi ma poco realistici. Non è vero che Forza Italia pensi a nuove maggioranze e nuovi governi. Sarebbe una scelta incomprensibile e dunque non praticabile", spiega. "E non è vero che Matteo Salvini pensi solo al voto. È il leader dell'opposizione e si prepara ovviamente all'alternanza politica e di governo. Ma in questa prospettiva, abbastanza ovvia, la sua maggiore preoccupazione sono la crisi economica di autunno, l'aumento della disoccupazione e della povertà in ambiti sociali nuovi e prima lontani da questo rischio, la perdita di reddito e di benessere delle famiglie italiane, il crollo della produzione industriale e la crisi delle piccole e medie imprese nei settori dell'artigianato, del commercio e dei servizi, dell'agricoltura e del turismo", aggiunge il senatore azzurro. "Salvini ha inoltre una profonda preoccupazione per le fasce sociali deboli, le più esposte alla crisi come gli invalidi, i disabili, gli anziani soli, i poveri e i malati non assistiti. Per loro non c'è ancora nulla oggi. Queste sono le nostre vere preoccupazioni. Il voto seguirà inevitabilmente prima o poi", conclude Giro.(Com)