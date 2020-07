Cuneo: Bra, riapre il parco della Zizzola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre al pubblico, dopo la chiusura stagionale, il parco della Zizzola a Bra, provincia di Cuneo. L’area verde che, dalla cima di Monteguglielmo si affaccia sulla città, allungando lo sguardo verso Langhe e Roero, sarà fruibile gratuitamente tutti i fine settimana in orario 10 -18, a partire da sabato 4 luglio 2020 e fino a inizio ottobre. Come per tutte le aree verdi cittadine, l’accesso è consentito nel rispetto del mantenimento delle distanze di sicurezza e del divieto di assembramento. (Rpi)