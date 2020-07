Croazia: premier Plenkovic, Hdz vincerà elezioni nonostante i sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Unione democratica croata (Hdz) vincerà le elezioni del 5 luglio nonostante i sondaggi lo vedano perdere alcune posizioni rispetto alle previsioni iniziali. E questa l'opinione del premier croato Andrej Plenkovic, secondo quanto dichiarato in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano "Jutarnji list". "L'Hdz vincerà, prevediamo che il nostro risultato rientri nel quadro delle ultime elezioni (del 2016), quando numerosi sondaggi ci hanno dato meno mandati di quelli che abbiamo ricevuto. Andremo al voto con grandi risultati alle spalle: oggi la Croazia è un paese molto migliore rispetto a quattro anni fa. Abbiamo preparato un programma che mira a capitalizzare uno stato forte in una posizione internazionale rafforzata, e questa è l'idea di una nuova sovranità croata che io sostengo continuamente", ha dichiarato Plenkovic. Secondo gli ultimi sondaggi l'Hdz raccoglierebbe 54 seggi a fronte dei 60 della coalizione Restart capitanata dal Partito socialdemocratico (Sdp) di Davor Bernardic. La coalizione Restart è formata, oltre che da Sdp, dal Partito contadino croato (Hss), il Partito croato dei pensionati (Hsu), Snaga e Glas, due nuove formazioni con orientamento di centro. Successivamente la Dieta democratica istriana (Ids) ha deciso di unirsi alla coalizione di centro-sinistra presentata lo scorso 9 maggio a Zagabria e nata proprio in vista delle prossime elezioni. (Zac)