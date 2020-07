Fisco: Mef, Italia autorizzata ad applicare split payment fino al 30 giugno 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende fino al 30 giugno 2023 l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello split payment come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/Ce in materia di Iva. Stando ad una nota del ministero dell’Economia e delle Finanze, il Consiglio ha nel frattempo raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione, che sarà formalmente adottata e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell'Ue. Lo split payment, prosegue la nota, continuerà ad applicarsi quindi fino al 30 giugno 2023 alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del decreto del presidente della Repubblica 633/1972 sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. (Com)