Decreto Rilancio: Locatelli (Lega), approvato nostro emendamento per linee guida Rsa

- La deputata della Lega Alessandra Locatelli, in una nota, dichiara che "finalmente grazie al grande lavoro della Lega è stato approvato il nostro emendamento al dl Rilancio perché vengano emanate anche alle strutture residenziali e semi residenziali per anziani, disabili e persone fragili linee guida volte a garantire la sicurezza degli ospiti e del personale in caso di emergenza sanitaria. Accolta - prosegue l'esponente leghista - anche la parte dell'emendamento che prevede l'equiparazione delle Rsa alle strutture ospedaliere per quanto riguarda la distribuzione in via prioritaria dei dispositivi di sicurezza. La risposta positiva da parte del Governo arriva tardi, dopo mesi che la Lega propone questo emendamento e si batte per far sì che le Strutture Residenziali siano luoghi sicuri e non di contagio, solo ora si sono resi conto di quanto sia importante prevenire il diffondersi del covid grazie a protocolli specifici per la diagnosi tempestiva dei contagi, per la sanificazione degli ambienti e per le misure d'igiene del personale. Un risultato fondamentale - aggiunge Locatelli - per i tanti ospiti delle strutture, per le loro famiglie e per il personale sanitario e sociosanitario che ogni giorno offre la propria professionalità. Un grazie particolare a tutti i miei colleghi della commissione bilancio che sono stati determinanti per vincere questa battaglia di buon senso e di umanità", conclude la deputata della Lega.(Com)