Slovacchia: coronavirus, nuovi Paesi aggiunti a lista di quelli a basso rischio

- La Slovacchia ha deciso di allungare la lista dei Paesi sicuri in relazione alla pandemia di coronavirus, estendendola a una decina considerati a basso rischio, tra i quali ci sono Paesi extracomunitari. Lo rende noto il quotidiano "Sme", che indica come data probabile dell'estensione il 6 luglio. I paesi coinvolti sono Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Paesi bassi, Spagna, Australia, Cina, Giappone, Nuova Zelanda e Corea del Sud. Bulgaria e Montenegro saranno invece depennati dall'elenco in ragione del peggioramento della loro situazione epidemiologica. I turisti che rientrano da questi due Paesi dovranno osservare una quarantena di 5 giorni e fare un tampone. Il premier slovacco, Igor Matovic, ha spiegato che la lista continuerà ad essere aggiornata ogni circa due settimane. Delle 130 persone contagiate dal coronavirus a giugno, 63 venivano dall'estero e 42 da Paesi considerati a rischio, prevalentemente da Ucraina e Regno Unito. Altre 17 provenivano dalla Repubblica Ceca, tre dalla Germania e tre dalla Romania. (Vap)