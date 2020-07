Credito: Abi, al 2 luglio dalle banche 764 mila domande per oltre 45 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione bancaria italiana (Abi) segnala che a ieri, due luglio, le domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia sono cresciute a 764 mila, per oltre 45 miliardi di euro. Secondo quanto si apprende dal relativo comunicato stampa, di queste 672 mila riguardano domande fino a 30 mila euro, per un totale di 13,39 miliardi. L’impegno delle banche, scrive Abi, prosegue fortemente anche per le altre iniziative sociali come le moratorie. (Com)