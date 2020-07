Finlandia: sondaggio, Partito socialdemocratico in lieve calo ma resta il primo nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico (Sdp) finlandese perde lievemente consensi dopo mesi di costante crescita nei sondaggi. Questo quanto emerge da una rilevazione demoscopica condotta a giugno per l’emittente televisiva nazionale “Yle”, secondo cui l’Sdp perde l’1,3 per cento, pur restando il principale partito nazionale con un sostegno del 21,9 per cento. I Verdi, partner di coalizione dei socialdemocratici nel governo guidato da Sanna Marin, si fermano al 10,9 per cento, seguendo una dinamica di lieve calo già avviata nei mesi scorsi. L’Alleanza di sinistra, altro partner di coalizione, si attesta invece all’8,9 per cento, aumentando i propri consensi, mentre il Partito di Centro, sempre al governo, sale all’11,4 per cento. All’opposizione resta infine stabile il partito nazionalista Veri finlandesi, al 18,1 per cento, il secondo piazzamento nel paese scandinavo. (Sts)