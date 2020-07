Grecia: Mitsotakis da progetto di riqualificazione Elliniko nasceranno 80 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha partecipato questa mattina ad una cerimonia in occasione dell'inizio dei lavori di costruzione del grande progetto di investimento nell’area dell’ex aeroporto di Elliniko. Il via ai lavori arriva nove anni dopo che il paese ha lanciato la sua prima gara d'appalto per la vendita e l'affitto a lungo termine del vasto appezzamento. “È incoraggiante che, nonostante le condizioni di difficoltà economica, l'investimento più emblematico del paese a partire da oggi inizi a diventare reale", ha detto Mitsotakis. "Abbiamo tracciato una linea ieri e ci imbarchiamo in un futuro più promettente", ha aggiunto il capo di governo ellenico, secondo cui quello di Elleniko è "probabilmente il più grande progetto nel Mediterraneo", che potrà generare circa 80 mila posti di lavoro nel suo pieno sviluppo mentre solo 10 mila saranno garantiti durante le attività di costruzione. "È il più grande parco costiero del Mediterraneo, ma allo stesso tempo diventerà una spinta alla crescita. Sarà un progetto moderno, ecologico e rispettoso dell'ambiente, un progetto che segnerà l'inizio di una nuova era per la Grecia, come tutti noi immaginiamo", ha sottolineato Mitsotakis. (segue) (Gra)