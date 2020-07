Decreto Semplificazioni: Gelmini, revisione reato abuso d’ufficio è indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una revisione del reato di abuso d'ufficio è indispensabile: se viene detto in maniera chiara che i dirigenti rispondono per dolo e non per qualunque firma che appongono su un atto, noi ci siamo. Lo ha dichiarato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "24 Mattino", su Radio 24. “Se togliamo l'Anac dal controllo dei contratti pubblici, noi ci siamo, e se vogliamo passare dalle autorizzazioni ex ante ai controlli ex post, anche su questo noi ci siamo: la sensazione che abbiamo però, leggendo le bozze, è che più che un decreto semplificazioni sta diventando un decreto complicazioni”, ha detto, aggiungendo di essere preoccupata che “esca un testo raffazzonato, non utile al paese”. È evidente, ha concluso, il muro del Movimento 5 Stelle che su questi temi non è assolutamente d'accordo. (Rin)